Ahmet Gürsoy: Bu savaşın içinde toplumsal çıkar yok

İtişi kakışı, ben sen ayrımı ve kim kazandı kazanacak gerilimi üzerinden yaratılan kitle psikolojisine yönelik etkileri görüyorsunuz.

Hâlbuki adı ne olursa olsun, fikir ve düşüncesine bakılmaksızın, herkes Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil mi?

Evet öyle.

Her biri, hukuk karşısında eşit. Anayasal düzen içinde davranması gereken ve seçildikleri takdirde yine hukuk düzeni içinde kalarak ülkelerini yönetecek olan kimseler. Öyle değil mi?

Evet öyle.

Madem öyle, madem herkes yurttaşlık hakları bakımından eşit ve bu ülkenin insanı, öyle ise bu tantana ve husumet neyin nesi?

Siyasal kampların güç çıkar savaşı.

Ne kadar üzücü ki bu savaşın içinde sadece toplumsal çıkar yok. Toplumu bir yere götürme, refah düzeyini artırma, beklediği adalet düzenini kendisine hak ettiği için verme yarışı yok.

Ahmet Gürsoy’un yazısı