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Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Gürsoy: ‘ABD ve Batı, Erdoğan’ı istemiyor’ görüşü bir safsatadan ibaretmiş

Biden ile Erdoğan bir araya geldi.

Bir saat kadar ön görüşme yapıldıktan sonra gerisi heyetler arası görüşmelere bırakıldı.


Ne çıktı ortaya?

Hiç!

Evet, şaşırmayın. Ortaya Türkiye için bir hiç çıktı. AKP iktidarı ve Erdoğan için ise gerilimi düşüren psikolojik bir rahatlama çıktı.

Yani ABD, Türkiye’ye hiçbir şey vermedi ama AKP iktidarına ve elbette onun lideri olan Erdoğan’a ‘birlikte yürümeye devam’ mesajı verdi.

 NATO zirvesinde Türkiye Devletinin çıkarlarına hizmet eden somut bir anlaşma ortaya çıkmamış ancak AKP iktidarının devamından rahatsız olmayan bir ABD politikasının varlığı dikkatlerden kaçmamıştır.

Bu da demektir ki, Türkiye’de öteden beri var olan ve zaman zaman basına da yansıyan ‘ABD ve Batı Erdoğan’ı istemiyor’ görüşü bir safsatadan ibaretmiş.

Ahmet Gürsoy’un yazısı

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