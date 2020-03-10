Esnek çalışma, uzunca bir süredir sınıf mücadelesinin temel konularından birisi haline geldi. Önümüzdeki günlerde bu tartışma daha da yoğunlaşacaktır. Çünkü bir yandan esnek çalışma biçim ve türlerinin fiili uygulama alanı genişliyor, diğer yandan iktidarın yeni iş kanunu hazırlığının temel aldığı çalışma şeklinin esnek çalışma olacağı, iktidar sözcülerinin demeçlerinden anlaşılıyor.

Peki esnek çalışmayı merak eden bir işçi, internette herhangi bir arama motoruna “Esnek çalışma nedir” yazdığında karşısına çıkan makale ve yazılarla meseleyi anlamaya çalışması halinde neyle karşılaşacak? Maalesef karşısına çıkanların büyük bölümü esnek çalışma övgüsünden, esnek çalışmanın gerekliliğinden ibaret yazı ve makaleler olacaktır. Bu yazı ve makalelerde “Esnek çalışma modellerinin çalışanlara iş ve özel yaşam dengesini kurmaları için avantaj sağladığı”, “Çalışanlara nerede, ne zaman ve nasıl çalıştıkları konusunda daha fazla söz hakkı veren bir çalışma düzeni olduğu”, “Çağın getirdiği yeniliklere, ilerleyen teknolojilere beklenen uyumun sağlanması anlamına geldiği” iddia ediliyor. Sermayeye hizmet eden gazete ve yayınların, danışmanlık şirketlerinin ve hatta Çalışma Bakanlığının sitesinde yer alan bu yazıların ana işlevi, kapitalizmin daha çok sömürü için gerekli gördüğü esnek çalışmaya emekçileri ikna etmek.

Tam da burada Evrensel’in 6 Mart tarihli nüshasındaki bir haberi hatırlamak gerekir. 6 Mart günü Bilecik’te bir iş yerinde yaşananlar manşet olmuştu: “Patronların hayalindeki esnek çalışma.” Haberde işçilerin rızası alınmaksızın ücretsiz izne çıkartıldığı belirtilmiş ve işçiler, esnekliğin bir türü olan çalışma sürelerinde esneklik uygulaması nedeniyle yaşadıkları hak kayıplarını, maruz kaldıkları keyfiliği anlatmıştı.

Ahmet Ergin’in yazısı