Ahmet Ercilasun: Devam edemezsiniz Yusuf Tekin Bey

Devam edemezsiniz Yusuf Tekin Bey, tarikat ve cemaatlerle protokol yapmaya devam edemezsiniz. Bir tanesiyle bile protokol yapamazsınız. Sizin STK (Sivil Toplum Kuruluşu) dediğiniz yapıların cemaat ve tarikatlara ait dernek ve vakıflar olduğunu, bulunduğunuz makam itibarıyla siz herkesten daha iyi biliyorsunuz, bilmeniz gerekir.

Tarikatların yasak olduğunu da çok iyi bilmeniz gerekir. Dolayısıyla kanunsuz olan yapılarla protokol imzalamanın suç olduğunu da bilmelisiniz.

Evet, söz konusu tarikat ve cemaat yapılanmaları, dernek ve vakıf adı altında yasal görünümdedirler. Ancak devlet organlarının, en tepelerde bulunanların şu veya bu sebeple onların yasa dışı olduğunu ortaya çıkarmamış olması veya göz yumması onların tarikat ve cemaat yapılanmaları olduğu gerçeğini ortadan kaldırmaz. Görevini yapmayan devlet organları da onlarla iş birliği yapan bakanlıklar da suç işlemektedirler.

Ahmet Ercilasun’un yazısı