Ağrı Dağı’nda yoğun sis: Kaybolan beş sporcuyu dağcılar kurtardı

Ağrı Dağı’nın zirvesine tırmanırken yoğun sis nedeniyle yollarını kaybeden beş sporcu, dağcılar tarafından kurtarıldı.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre Van’dan Ağrı’ya giden Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez ve beraberindeki dağcı grup, 5 bin 137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı’nın zirvesine tırmanırken sis ve tipiye yakalandı.

Zirveye ulaştıktan sonra inişe geçen dağcılar, 4200 kampına doğru yürürken başka gruptan iki dağcının yoğun sis nedeniyle kaybolduğunu öğrendi.

Vadi Doğa Sporları Kulübü ve aynı zamanda NAS-SAR Arama Kurtarma üyesi Ömer Demez, Ferhat Başdinç, Zeki Şahbaz ile dağcı Cuma Saltık, dört kişilik bir tim oluşturarak kayıp iki kişiyi bulmak için arama kurtarma çalışması başlattı.

Etkisini artıran sis ve tipide arama yapan ekip, iki saatlik çalışmanın ardından havanın kısa süreli açmasıyla iki dağcının yanı sıra bölgede kaybolan başka kafiledeki üç sporcuyu daha buldu.

Kurtarılan dördü yabancı uyruklu beş dağcının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.