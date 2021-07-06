Ağar’dan ‘talimat’ gibi suç duyurusu: O dosyalar buraya gelecek

AKP Elazığ milletvekili Tolga Ağar, şüpheli şekilde ölen gazeteci Yeldana Kaharman’la ilgili sözlerini, “Bana itfira atıyor” diye değerlendirerek avukat Tuba Torun hakkında suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, “O dosyalar gelecek!’ ifadeleri kullanıldı. Dilekçenin dilini Diken’e değerlendiren Torun, “Yargıya talimat verir gibi bir dil kullanılması kesinlikle hukuka ve hukuk etiğine de aykırıdır” dedi.

Fotoğraf: Tuba Torun

Aynı zamanda CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi de olan avukat Torun, Halk TV’deki ‘Açıkça’ adlı programda yaptığı konuşmada Elazığ’da şüpheli şekilde ölen Yeldana Kaharman’la ilgili olarak soruşturmanın etkin yürütülmediğini söyledi. Suç örgütü lideri Peker, ölümle ilgili Tolga Ağar’ı suçlamıştı.

Tolga Ağar beni şikayet etmiş, Yeldana Kaharman vakasındaki yorumlarım sebebiyle.

Çabuk şikayet dilekçesinin sonuna bakın. Biraz gününüz şenlensin :))

“O deliller buraya gelecek!”

Savcı alınmaz umarım.. pic.twitter.com/biNSHwsnt6 — Tuba Torun (@avtubatorunn) July 6, 2021

‘Burada bir iftira unsuru yok’

Ortada bir iftira suçu unsuru olmadığını belirten Torun şunları söyledi: “Burada ‘Tolga Ağar’a bu cinayeti kesinlikle işlemiştir’ dersek iftira olur. Hem duyumlara göre hem kendimce yaptığım araştırmalara göre Halk Tv’deki Açıkça programında açıklamalar yaptım. Böyle bir dosyanın olduğuna, bu dosyadan takipsizlik verildiğine, kapatıldığına ve hatta bu dosyaya kadın örgütleri adına destek vermek ve müdahil olmak için öncelikle araştırma yapmak istediğimizde dosyanın bize gösterilmediğini ve hatta içerisinde yer alan adli tıp raporunun bile ortaya çıkmadığına ilişkin bir beyanatta bulundum.”

Torun, Kaharman’ın ölümünden bir gün önce karakola gidip şikayette bulunduğu yönündeki iddiaları da hatırlatarak şunları söyledi: “Fakat bununla ilgili herhangi bir işlem de yapılmamış anladığımız kadarıyla. ‘Soruşturma etkin yürütülmedi’ dedik. Bunlara ilişkin bir beyanatta bulunduk ve bunun üzerinden Tolga Ağar, ‘Benim hakkımda iftira atıyor. Tolga Ağar adına açılmış bir soruşturma dosyası yoktur’ diye şikayette bulundu. “

‘Kamuoyunu aydınlatsalar çok daha önemli bir görevi yerine getirmiş olur’

Bir milletvekili olarak yükümlülükleri olmasına rağmen konuya ilişkin kamuyu aydınlatmadıklarını belirten Torun, “Çok ağır bir bir iddia. Ve bu konuda hiçbir açıklama yapılmıyor. Sedat Peker’in tekrar konuyu gündeme getirmesi üzerine hiçbir açıklama yapılmadığı gibi bu konuda yapılan yorumlamaları da iftira diye şikayet ediyorlar. Bunun yerine kamuoyunu aydınlatsalar çok daha önemli bir görevi yerine getirmiş olurlardı.”

Torun dilekçenin dilini de eleştirdi: “Özellikle son kısmındaki, ‘O deliller gelecek! Yok öyle ekranlarda insanların şerefleriyle oynamak’ gibi ifadeler, başsavcılığa hitaben, ‘Bakalım siz mi haksızınız yoksa şüpheli mi haklı?’ gibi bir meydan okurcasına adeta tehditkar, adeta yargıya talimat verir gibi bir dil kullanılması da kesinlikle hukuka ve hukuk etiğine de aykırıdır. Hiçbir avukat bu şekilde tehditvari bir dil kullanmamalıdır zaten dilekçesini yazarken. “