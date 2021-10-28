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Yaramazlara biraz batar!

Ağacın kovuğunda bulunan sincap yavrularını biberonla besliyor

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde kesilen ağacın kovuğunda bulunan üç sincap yavrusu, hayvansever Mahmut Çoban tarafından biberonla besleniyor.

Fotoğraflar: DHA

Sincik ilçesinin dağ köylerinden kışın yakılmak üzere getirilen bir ağacın kovuğunda üç sincap yavrusu bulundu. Köylüler yavruları Çoban’a götürdü. Bitkin haldeki yavruları alarak işletmesine götürüp tedavi ettiren Çoban, sağlık durumları iyi olan sincaplara işyerinin bahçesinde bulunan ağaca yuva yaptı.


Kendisine alışan sincap yavrularını biberonla besleyen Çoban, yavrulara doğal bir ortam hazırladığını belirterek şunları söyledi: “Ailesinden ayrı düşen sincapları ilk gördüğümde çok duygulandım. Daha önceden de sincap yavrusu büyüttüğüm için ilk başta onlara doğal bir ortam sağlamak için bir ağaçtan kovuk yaparak onlara yuva yaptım. Veteriner hekimden yavruların sağlık kontrollerini de yaptıktan sonra iş yerimde gönüllü olarak günlük bakımlarını yapmaya başladım. Her gün minik yavruları onlara özel biberonda sütle besliyorum. Bunun yanında yavrulara meşe palamutları, ceviz, badem ve fındık da veriyorum. Yavrular kendi başlarının çaresine bakacak olgunluğa ulaştıkları zaman da tekrar doğaya bırakmayı düşünüyorum.”

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