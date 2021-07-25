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Yaramazlara biraz batar!

Ağaç keserken boynundan yaralandı

Konya’da bahçesindeki ağacı spiral makinesiyle kesmeye çalışan adam bir anda kontrolü yitirince boynundan ağır yaralandı.

Fotoğraf: DHA

Merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Yakınca Sokak’ta Abdullah P. (38), bahçedeki ağacı spiral makinesiyle kesmek istedi.


Bu sırada Abdullah P, makinenin elinden kayması üzerine boynundan yaralandı. Çevredekilerden yardım isteyen 38 yaşındaki adam ambulansla Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırdı.

AA’nın aktardığına göre tedavisi süren Abdullah P’nin hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.

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