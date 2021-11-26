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Yaramazlara biraz batar!

Afyonkarahisar’da üç TIR bir yolcu otobüsünün karıştığı kaza: Hostes hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’ın Dazkırı ilçesinde yolcu otobüsünün de aralarında bulunduğu dört aracın karıştığı trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Adem Karakolcu (46) idaresindeki TIR, yoğun sisin etkili olduğu Sarıkavak köyü yakınlarında İsmail Öz’ün (44) kullandığı TIR’la çarpıştı. Arkadan gelen Kamil Usta (33) yönetimindeki Isparta Petrol Turizm firmasına ait yolcu otobüsü TIR’lara vurdu. Aynı yönde seyreden Bilal Altınbaş (45) kontrolündeki TIR da yolcu otobüsüne çarptı.


Yolcu otobüsünün hostesi Selma Tekol (41) yaşamını yitirdi. Kazada 35 kişi yaralandı. Yaralanan 31 yolcunun ayakta tedavisi yapıldı.

Durumları ağır olan sürücü Usta ile yedek şoför Adnan Başat, yolculardan Serkan Kayaaltı ve TIR şoförü Bilal Altınbaş hastanelere kaldırıldı.

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