Afyonkarahisar'da tedavisi tamamlanan yılan doğaya bırakıldı

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (AKÜREM) tedavisi tamamlanan yılan doğaya bırakıldı.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından AKÜREM’e getirilen yılanın tedavisi tamamlandı.

AKÜREM Müdürü Prof. Dr. İsmail Aytekin, yılanın genel muayenesinde başında ve kuyruğunda yaraların görüldüğünü belirterek şöyle konuştu:

“Buralara yara tedavisi uyguladık. Bununla birlikte enfeksiyon kapmaması açısından da antibiyotik kullandık. Bunu birkaç gün devam ettirdik. Sağlığına kavuştu.”