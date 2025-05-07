Afyonkarahisar'da tedavisi tamamlanan yılan doğaya bırakıldı

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (AKÜREM) tedavisi tamamlanan yılan doğaya bırakıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından AKÜREM’e getirilen yılanın tedavisi tamamlandı.
AKÜREM Müdürü Prof. Dr. İsmail Aytekin, yılanın genel muayenesinde başında ve kuyruğunda yaraların görüldüğünü belirterek şöyle konuştu:
“Buralara yara tedavisi uyguladık. Bununla birlikte enfeksiyon kapmaması açısından da antibiyotik kullandık. Bunu birkaç gün devam ettirdik. Sağlığına kavuştu.”