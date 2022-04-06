Afyonkarahisar’da eski belediye başkanı römork hırsızlığından tutuklandı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde, römork hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan biri eski belediye başkanı iki şüpheli tutuklandı.

Fotoğraf: AA (Temsili)

Jandarma ekipleri, Akharım beldesinde S.K.’nın arazisinden römork ve içinde bulunan iki su tankının çalındığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Çalışmada, beldede bir dönem belediye başkanlığı yapan Nurettin Özdemir’in yakın zamanda römork sattığı öğrenildi.

Bunun üzerine römorku alan kişiyle irtibata geçen jandarma ekipleri, fotoğrafları karşılaştırdı.

Özdemir’in telefon görüşmelerini de inceleyen ekipler, çalınan römorkun Sinanpaşa ilçesi Düzağaç beldesinde M.M.A.’nın bağ evinde olduğunu tespit etti.

Ekipler, Özdemir ile ona yardım ettiği iddiasıyla Ç.Ç.’yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA’nın aktardığına göre çalınan römork, sahibi S.K.’ya teslim edildi.