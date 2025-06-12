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Afyon sucuğu AB'den coğrafi işaret aldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır duyurdu. Afyon sucuğu Avrupa Birliği’nden (AB) coğrafi işaret tescili aldı.

Fotoğraf: Afyonkarahisar kültür ve turizm müdürlüğü

Dün Afyon pastırmasının AB’den coğrafi işaret aldığı açıklanmıştı.


Bu hafta ikinci kez, uluslararası coğrafi işaret tescilinde Afyonkarahisar’la ilgili güzel haber paylaştıklarını belirten Kacır şunları söyledi:

“Afyon Sucuğu, Avrupa Birliği’nde tescillenen 35’nci coğrafi işaretli ürünümüz olarak kayıtlara geçti. Ülkemizin yerel değerlerini ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabetçi ve güçlü bir konuma taşımaya devam edeceğiz.”

AB’den coğrafi işaret tescili alan ürünler şöyle:

  • Gaziantep baklavası
  • Aydın inciri
  • Malatya kayısısı
  • Aydın kestanesi
  • Milas zeytinyağı
  • Bayramiç beyazı
  • Taşköprü sarımsağı
  • Giresun tombul fındığı
  • Antakya künefesi
  • Suruç narı
  • Çağlayancerit cevizi
  • Gemlik zeytini
  • Edremit zeytinyağı
  • Milas yağlı zeytini
  • Ayaş domatesi
  • Maraş tarhanası
  • Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini
  • Ezine peyniri
  • Safranbolu safranı
  • Aydın memecik zeytinyağı
  • Araban sarımsağı
  • Osmaniye yer fıstığı
  • Bingöl balı
  • Bursa şeftalisi
  • Hüyük çileği
  • Bursa siyah inciri
  • Söke pamuğu
  • Manisa mesir macunu
  • Gaziantep menengiç kahvesi
  • Silifke yoğurdu
  • Aydın memecik zeytini
  • Erzincan tulum peyniri
  • Aydın çam fıstığı
  • Afyon pastırması
  • Afyon sucuğu

Afyon pastırması AB’den coğrafi işaret aldı

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