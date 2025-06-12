Afyon sucuğu AB'den coğrafi işaret aldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır duyurdu. Afyon sucuğu Avrupa Birliği’nden (AB) coğrafi işaret tescili aldı.

Fotoğraf: Afyonkarahisar kültür ve turizm müdürlüğü

Dün Afyon pastırmasının AB’den coğrafi işaret aldığı açıklanmıştı.

Bu hafta ikinci kez, uluslararası coğrafi işaret tescilinde Afyonkarahisar’la ilgili güzel haber paylaştıklarını belirten Kacır şunları söyledi:

“Afyon Sucuğu, Avrupa Birliği’nde tescillenen 35’nci coğrafi işaretli ürünümüz olarak kayıtlara geçti. Ülkemizin yerel değerlerini ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabetçi ve güçlü bir konuma taşımaya devam edeceğiz.”

Uluslararası coğrafi işaret tescilinde bu hafta ikinci kez, yine Afyonkarahisar’la ilgili güzel bir haberi paylaşıyoruz.



🇹🇷🇪🇺 Afyon Sucuğu, Avrupa Birliği’nde tescillenen 35. coğrafi işaretli ürünümüz olarak kayıtlara geçti!



Ülkemizin yerel değerlerini ulusal ve uluslararası… pic.twitter.com/lZz1mEA78y — Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) June 12, 2025

AB’den coğrafi işaret tescili alan ürünler şöyle: