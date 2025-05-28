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28 Mayıs taklit-tağşiş listesi: Uygunsuz bulunan sucuklar

Tarım ve Orman Bakanlığı, 28 Mayıs tarihli taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesine dört sucuk ekledi.

Fotoğraf: AA

Bakanlığın denetimlerde bulduğu bilgileri, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun’unun 31’inci maddesinin 6’ncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükme bağlanmıştı.


Buna göre bakanlığın 28 Mayıs 2025’te duyurduğu ‘Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar’ listesine göre sucuk ürünlerinde uygunsuz bulunan markalar ve ürünleri şöyle:

MarkaÜrün adıUygunsuzlukİl – İlçe
Afyonkarahisar Efem SucuklarıIsıl işlem görmüş piliç sucukMekanik ayrılmış kanatlı eti ve soya tespitiAfyohkarahisar – Merkez
Kısmetoğlu BeytiIsıl işlem görmüş piliç sucukSakatat (taşlık) tespitiKonya – Akşehir
YaşarbeyIsıl işlem görmüş piliç sucukGıda boyası ve mekanik ayrılmış kanatlı eti tespitiKonya – Akşehir
Gold Dana GurmeIsıl işlem görmüş sucukKanatlı eti tespitiKonya – Akşehir
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