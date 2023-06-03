Afşin-Elbistan termik santralinde yangın

Türkiye’nin en büyük termik santralı Afşin-Elbistan B Termik Santrali’nde, kaynak bakım çalışmaları sırasında çıkan yangının soğutma çalışmalarına başlandı.

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’taki depremlerden etkilenen ve 10 Mayıs’ta yapılan bakım ve onarım çalışmalarının ardından yeniden üretime başlayan Afşin-Elbistan B Termik Santrali’nde bugün çıkan ve kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları başladı.

ANKA’nın haberine göre kısmen söndürüldüğü anlarda çekilen görüntüler ve alınan bilgiye göre zararlı gazların sevk edildiği alanda yangının çıktığı görüldü. Camilerden köylere yapılan anonslarda, vatandaşların maske takması istendi.