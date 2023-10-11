AFP ‘Türk yetkili’ye dayandırdı: Ankara İsrailli rehineler için Hamas’la görüşüyor

Türkiye’nin İsrailli rehineleri kurtarmak için Hamas’la iletişime geçtiği bildirildi.

Hamas lideri İsmail Heniyye ve Tayyip Erdoğan. (Arşiv-AA)

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları 7 Ekim sabahı İsrail’e ‘Aksa Tufanı‘ adlı kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar yerleşim yerlerine girmişti.

Yüzlerce kişiyi öldüren silahlı gruplar, aynı zamanda sayısı henüz netleşmeyen çok sayıda asker ve sivili de rehin almıştı.

Türkiye’nin rehinler için devrede olduğu öğrenildi. AFP’nin bir Türk yetkiliye dayandırdığı habere göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, rehinelerin serbest bırakılması için Hamas’la müzakere sürecini başlattı.

AA da Dışişleri Bakanlığı ve istihbarat birimlerinin ‘rehin takası konusunda’ çalışmalarını yoğunlaştırdığını bildirdi.

Bu arada Al Jazeera’nın haberine göre Hamas, rehin aldığı bir kadınla iki çocuğunu serbest bıraktı.