Afife Tiyatro Ödülleri adayları açıklandı: Özel ödül Zihni Göktay’ın

Afife Tiyatro Ödülleri’nde bu sezonun adayları belli oldu. Yapı Kredi Özel Ödülü’nün sahibiyse tiyatroya yaptığı katkılar nedeniyle Zihni Göktay oldu.

Bu yıl 24’üncü kez verilecek ödüller için belirlenen adaylar, Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri İcra Kurulu Başkanı Salih Başağa, Jüri Başkanı Prof. Dr. Merih Tangün ve usta sanatçı Haldun Dormen’in ev sahipliğinde düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı.

Toplantıda, 24. Afife Tiyatro Ödülleri Özel Ödül sahipleri ilan edildi.

Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri Jürisi, tiyatro tarihine geçen ustalara takdim edilen Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü’ne Engin Uludağ’ı, oyun yazarlarına adanan Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü’neyse ‘Gomidas’ isimli oyunuyla Ahmet Sami Özbudak’ı layık gördü.

Komedi ya da müzikal dalındaki oyunlara verilen Haldun Dormen Özel Ödülü’nü ‘Amadeus’ kazanırken, Yapı Kredi Özel Ödülü’nün sahibi tiyatroya yaptığı katkılar nedeniyle Zihni Göktay oldu.

Zihni Göktay (solda) ve Haldun Dormen

Adaylar

Yılın en başarılı oyunu

Studio Oyuncuları – Aşınma

Yolcu Tiyatro – Gomidas

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları – İki Efendinin Uşağı

Bahçe Galata – Nora 2

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları – Vişne Bahçesi

Yılın en başarılı yönetmeni

Aslı Öngören – İki Efendinin Uşağı

Güray Dinçol – Kalabalık Duası

Mehmet Birkiye – Vişne Bahçesi

Saim Güveloğlu – Nora 2

Şahika Tekand – Aşınma

Yılın en başarılı kadın oyuncusu

Ece Dizdar – Evlilikten Sahneler

Melek Ceylan – On İkinci Ev

Pınar Güntürkün – Herkes Kocama Benziyor

Sezen Keser – Dansöz

Zerrin Tekindor – Toz

Yılın en başarılı erkek oyuncusu

Fehmi Karaarslan – Gomidas

Onur Özaydın – Sıfır Telaş

Tansu Biçer – Nora 2

Tolga İskit – Kalabalık Duası

Yiğit Özşener – Aşınma

Yılın en başarılı yardımcı kadın oyuncusu

Aybanu Aykut – Feramuz Pis!

Çiçek Dilligil – Gabriel’in Düşü

Nihal Geyran Koldaş – Nora 2

Özlem Zeynep Dinsel – Baba

Pınar Çağlar Gençtürk – Daha İyi Günlerimiz Olmuştu

Yılın en başarılı yardımcı erkek oyuncusu

Berk Yaygın – Büyük İskenderin Atı

Eraslan Sağlam – İki Efendinin Uşağı

Fatih Sönmez – Acting

Mert Asutay – Taxim

Tolga İskit – Daha İyi Günlerimiz Olmuştu

Yılın en başarılı sahne tasarımı

Cihan Aşar – Gomidas

Efter Tunç – Vişne Bahçesi

Eylül Gürcan – İki Efendinin Uşağı

Kerem Çetinel – Kum Zambakları

Kerem Çetinel- Taxim

Yılın en başarılı giysi tasarımı

Ayşegül Alev – Vişne Bahçesi

Eylül Gürcan – İki Efendinin Uşağı

Nalan Alaylı – Amadeus

Sadık Kızılağaç – Kazanova

Zeynep Koloğlu – Ebedi Barış

Yılın en başarılı sahne müziği

Burçak Çöllü – Cyrano De Bergerac

Burhan Şeşen & Gökhan Şeşen – İki Efendinin Uşağı

Fırat Akarcalı – Vişne Bahçesi

Tolga Çebi – Daha İyi Günlerimiz Olmuştu

Zümrüt Şahin – Portakallı Kek

Yılın en başarılı ışık tasarımı

Cem Yılmazer – Vişne Bahçesi

Kerem Çetinel – Taxim

Utku Kara – Kalabalık Duası

Yakup Çartık – Toz

Yasin Gültepe – Gomidas

Yılın en başarılı hareket düzeni (koreografisi)

Elif Aydın – Dansöz

Hamit Erentürk & Aslı Öngören – İki Efendinin Uşağı

Korhan Başaran – Misket

Orçun Okurgan – Uçmak

Tuğçe Ulugün Tuna – Vişne Bahçesi

Yılın en başarılı genç kuşak sanatçısı

Ahmet İlker Ergin – Pasaport or Passport Oder Reisepass

Burak Dakak – Aydınlıkevler

Fatma Zehra Durgut – Yok Olma Çağı

Sena Başdoğan – Daha İyi Günlerimiz Olmuştu

Yunus Eski – Anne Yoksa Evde Kimse Yoktur

Bu seneki jüri üyeleri

Prof. Dr. Merih Tangün (Jüri Başkanı) –Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana Sanat Dalı Başkanı, Dublaj Sanatçısı, Yazar, Ahhan Şener – Oyuncu, Op. Dr. Aytun Aktan – Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Aziz Sarvan – Tiyatro Oyuncusu, Yönetmen, Doç. Dr. Berk Ataman – Akademisyen, Çimen Turunç Baturalp – Tiyatro Oyuncusu, Gülşah Fırıncıoğlu – İstanbul Aydın Üniversitesi Drama ve Oyunculuk Bölümü Öğretim Görevlisi, Oyuncu, Güzin Yalın – Yemek Kültür Uzmanı, Yayıncı, Yazar, Işık Aydar Soydan – Hukukçu, Yatırımcı, Doç. Dr. M. Melih Korukçu – İstanbul Aydın Üniversitesi Drama ve Oyunculuk Bölümü Öğretim Üyesi, Dramaturg, Nilgün Kasapbaşoğlu – Tiyatro ve Dizi Oyuncusu, Dublaj Sanatçısı, Orçun Tekelioğlu – Müzisyen, Ozan Ömer Akgül – Akademisyen, Oyun Yazarı, Dramaturg, Özkan Aksu – Tiyatro Oyuncusu, Drama ve Diksiyon Eğitmeni, Pelin Dülgeroğlu – Diş Hekimi, Sercan Gidişoğlu – Tiyatro – Seslendirme Oyuncusu ve Akademisyen, Serdar Saatman – Tiyatro Oyun Yazar – Yönetmen ve Eğitmen, Sibel Sürel – Bale Sanatçısı – Eğitmen, Dr. Sündüz Haşar – Dramaturg, İstanbul Aydın Üniversitesi Drama Oyunculuk Bölümü Öğretim Görevlisi, Şenay Saçbüker – Tiyatro Oyuncusu, Haliç Üniversitesi Öğretim Görevlisi

Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri, bu yıl 19 Ekim’de Haliç Kongre Merkezi’nde yapılacak bir törenle sahiplerini bulacak. Töreninin sunuculuğunu Nezaket Erden ve Ali Yoğurtçuoğlu üstlenecek.