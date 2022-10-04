Afife Tiyatro Ödülleri adayları açıklandı: Özel ödül Zihni Göktay’ın

Afife Tiyatro Ödülleri’nde bu sezonun adayları belli oldu. Yapı Kredi Özel Ödülü’nün sahibiyse tiyatroya yaptığı katkılar nedeniyle Zihni Göktay oldu.
Bu yıl 24’üncü kez verilecek ödüller için belirlenen adaylar, Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri İcra Kurulu Başkanı Salih Başağa, Jüri Başkanı Prof. Dr. Merih Tangün ve usta sanatçı Haldun Dormen’in ev sahipliğinde düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı.
Toplantıda, 24. Afife Tiyatro Ödülleri Özel Ödül sahipleri ilan edildi.
Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri Jürisi, tiyatro tarihine geçen ustalara takdim edilen Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü’ne Engin Uludağ’ı, oyun yazarlarına adanan Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü’neyse ‘Gomidas’ isimli oyunuyla Ahmet Sami Özbudak’ı layık gördü.
Komedi ya da müzikal dalındaki oyunlara verilen Haldun Dormen Özel Ödülü’nü ‘Amadeus’ kazanırken, Yapı Kredi Özel Ödülü’nün sahibi tiyatroya yaptığı katkılar nedeniyle Zihni Göktay oldu.
Adaylar
Yılın en başarılı oyunu
Studio Oyuncuları – Aşınma
Yolcu Tiyatro – Gomidas
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları – İki Efendinin Uşağı
Bahçe Galata – Nora 2
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları – Vişne Bahçesi
Yılın en başarılı yönetmeni
Aslı Öngören – İki Efendinin Uşağı
Güray Dinçol – Kalabalık Duası
Mehmet Birkiye – Vişne Bahçesi
Saim Güveloğlu – Nora 2
Şahika Tekand – Aşınma
Yılın en başarılı kadın oyuncusu
Ece Dizdar – Evlilikten Sahneler
Melek Ceylan – On İkinci Ev
Pınar Güntürkün – Herkes Kocama Benziyor
Sezen Keser – Dansöz
Zerrin Tekindor – Toz
Yılın en başarılı erkek oyuncusu
Fehmi Karaarslan – Gomidas
Onur Özaydın – Sıfır Telaş
Tansu Biçer – Nora 2
Tolga İskit – Kalabalık Duası
Yiğit Özşener – Aşınma
Yılın en başarılı yardımcı kadın oyuncusu
Aybanu Aykut – Feramuz Pis!
Çiçek Dilligil – Gabriel’in Düşü
Nihal Geyran Koldaş – Nora 2
Özlem Zeynep Dinsel – Baba
Pınar Çağlar Gençtürk – Daha İyi Günlerimiz Olmuştu
Yılın en başarılı yardımcı erkek oyuncusu
Berk Yaygın – Büyük İskenderin Atı
Eraslan Sağlam – İki Efendinin Uşağı
Fatih Sönmez – Acting
Mert Asutay – Taxim
Tolga İskit – Daha İyi Günlerimiz Olmuştu
Yılın en başarılı sahne tasarımı
Cihan Aşar – Gomidas
Efter Tunç – Vişne Bahçesi
Eylül Gürcan – İki Efendinin Uşağı
Kerem Çetinel – Kum Zambakları
Kerem Çetinel- Taxim
Yılın en başarılı giysi tasarımı
Ayşegül Alev – Vişne Bahçesi
Eylül Gürcan – İki Efendinin Uşağı
Nalan Alaylı – Amadeus
Sadık Kızılağaç – Kazanova
Zeynep Koloğlu – Ebedi Barış
Yılın en başarılı sahne müziği
Burçak Çöllü – Cyrano De Bergerac
Burhan Şeşen & Gökhan Şeşen – İki Efendinin Uşağı
Fırat Akarcalı – Vişne Bahçesi
Tolga Çebi – Daha İyi Günlerimiz Olmuştu
Zümrüt Şahin – Portakallı Kek
Yılın en başarılı ışık tasarımı
Cem Yılmazer – Vişne Bahçesi
Kerem Çetinel – Taxim
Utku Kara – Kalabalık Duası
Yakup Çartık – Toz
Yasin Gültepe – Gomidas
Yılın en başarılı hareket düzeni (koreografisi)
Elif Aydın – Dansöz
Hamit Erentürk & Aslı Öngören – İki Efendinin Uşağı
Korhan Başaran – Misket
Orçun Okurgan – Uçmak
Tuğçe Ulugün Tuna – Vişne Bahçesi
Yılın en başarılı genç kuşak sanatçısı
Ahmet İlker Ergin – Pasaport or Passport Oder Reisepass
Burak Dakak – Aydınlıkevler
Fatma Zehra Durgut – Yok Olma Çağı
Sena Başdoğan – Daha İyi Günlerimiz Olmuştu
Yunus Eski – Anne Yoksa Evde Kimse Yoktur
Bu seneki jüri üyeleri
Prof. Dr. Merih Tangün (Jüri Başkanı) –Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana Sanat Dalı Başkanı, Dublaj Sanatçısı, Yazar, Ahhan Şener – Oyuncu, Op. Dr. Aytun Aktan – Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Aziz Sarvan – Tiyatro Oyuncusu, Yönetmen, Doç. Dr. Berk Ataman – Akademisyen, Çimen Turunç Baturalp – Tiyatro Oyuncusu, Gülşah Fırıncıoğlu – İstanbul Aydın Üniversitesi Drama ve Oyunculuk Bölümü Öğretim Görevlisi, Oyuncu, Güzin Yalın – Yemek Kültür Uzmanı, Yayıncı, Yazar, Işık Aydar Soydan – Hukukçu, Yatırımcı, Doç. Dr. M. Melih Korukçu – İstanbul Aydın Üniversitesi Drama ve Oyunculuk Bölümü Öğretim Üyesi, Dramaturg, Nilgün Kasapbaşoğlu – Tiyatro ve Dizi Oyuncusu, Dublaj Sanatçısı, Orçun Tekelioğlu – Müzisyen, Ozan Ömer Akgül – Akademisyen, Oyun Yazarı, Dramaturg, Özkan Aksu – Tiyatro Oyuncusu, Drama ve Diksiyon Eğitmeni, Pelin Dülgeroğlu – Diş Hekimi, Sercan Gidişoğlu – Tiyatro – Seslendirme Oyuncusu ve Akademisyen, Serdar Saatman – Tiyatro Oyun Yazar – Yönetmen ve Eğitmen, Sibel Sürel – Bale Sanatçısı – Eğitmen, Dr. Sündüz Haşar – Dramaturg, İstanbul Aydın Üniversitesi Drama Oyunculuk Bölümü Öğretim Görevlisi, Şenay Saçbüker – Tiyatro Oyuncusu, Haliç Üniversitesi Öğretim Görevlisi
Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri, bu yıl 19 Ekim’de Haliç Kongre Merkezi’nde yapılacak bir törenle sahiplerini bulacak. Töreninin sunuculuğunu Nezaket Erden ve Ali Yoğurtçuoğlu üstlenecek.