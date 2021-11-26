‘Afgan kızı’ İtalya’da: Bu kez Taliban nedeniyle ülkesinden ayrıldı

Afgan-Sovyet Savaşı sırasında, 1985’te Pakistan’daki bir mülteci kampında kalırken çekilen fotoğrafıyla National Geographic dergisine kapak olan ‘Afgan kız’ Şerbet Gula bir kez daha ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Bu kez ülkenin kontrolünü ele geçiren radikal İslamcı Taliban nedeniyle. 49 yaşındaki Gula İtalya’ya sığındı.

Fotoğraf: National Geographic

Gula’nın, 12 yaşındayken ABD’li Steve McCurry tarafından çekilen fotoğrafı yayınlandığında dünya onu ‘yeşil gözlü Afgan kız’ diye tanımıştı. Derginin 1985 haziran sayısında ‘Afghan Girl’ (Afgan Kızı) başlığıyla yayımlanan fotoğraf savaşta yaşanan dramın ve Afgan mültecilerin simgesi olmuştu. Aynı zamanda da dünya basınında en çok tanınan karelerden biri.

O dönemde kamuoyu adını bilinmiyordu. 2002 yılında McCurry, izini sürüp tekrar bölgeye gitti ve dünya fotoğraftan tanıdığı Gula’nın adını öğrendi.

İtalyan hükümeti, Taliban’ın Afganistan’da kontrolü ele geçirmesinden üç ay sonra ülkesini terk etmek isteyen Gula’ya tahliye sürecinde yardım ettiklerini açıkladı. Kocasını kaybeden dört çocuk annesi Gula’nın başkent Roma’da olduğu belirtildi.

Fotoğraf: Reuters

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Ağustos ayında yaşanan olaylardan sonra Şerbet Gula’nın ülkesini terk etmesi için yaptığı yardım talebine destek veren, sivil toplum ve özellikle Afganistan’da çalışan kar amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından yapılan taleplere yanıt olarak cumhurbaşkanlığı bakanlar kurulu, Afgan vatandaşları için yürürlükte olan daha geniş tahliye programının ve hükümetin onları kabul ve entegrasyon planının bir parçası olarak İtalya’ya seyahat etmesini organize ederek bunu mümkün kıldı. “

7 Eylül’de geçici hükümetini açıklayan Taliban her ne kadar bu kez ‘ılımlı’ olacağını duyurmuş olsa da kadın sporculara yönelik tehditkar tavırlar, kız öğrencilerin eğitim haklarının kısıtlanması başta olmak üzere atılan adımlar ülkede kadın hakları konusunda ciddi endişe yaratıyor.