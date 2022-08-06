AFAD’dan dokuz il için ‘kuvvetli yağış’ uyarısı

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) Ankara, Denizli, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar, Uşak, Aydın, Muğla ve Antalya için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

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Yağışların, pazar günü öğle saatlerinden itibaren etkili olacağı kaydedildi.

AFAD’dan yapılan açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, pazar günü öğle saatlerinden itibaren, Ankara il genelinde, Denizli, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar ve Uşak çevreleri ile Aydın, Muğla ve Antalya’nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor” denildi.

Ankara için kritik uyarı

Yarın öğle saatlerinden itibaren Ankara genelinde de sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.