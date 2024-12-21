AFAD: Yedi ilde 400 sel vakası bildirildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yedi ilde toplam 400 sel ve su baskını vakası bildirildiğini ve ekiplerin olay yerine yönlendirildiğini duyurdu.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Fotoğraflar: AA

AFAD açıklamasına göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden (MGM) alınan son bilgiler ve yapılan değerlendirmelere göre bugün 14 ilde ‘sarı’, Antalya, Aydın, İzmir, Muğla için de ‘turuncu’ yağış uyarısı verildi.

İzmir, Muğla, Antalya ve Aydın için verilen ‘turuncu’ uyarı 21.00’de sonlanacak ve bu illerdeki vatandaşlara AFAD tarafından SMS’le bilgilendirme yapıldı.

Söz konusu illerde köy muhtarları, cami, belediye hoparlörleri, emniyet ve jandarma araçları aracılığıyla vatandaşların tedbirli olmaları ve dere kenarlarından uzak durmaları konusunda anonslar yapıldı.

AFAD’ın açıklaması şöyle:

“Turuncu uyarı verilen Antalya, Aydın, İzmir ve Muğla illerimizde toplam 5 bin 376 personel, 2 bin 886 araç, 676 motopomp ve dalgıç pompa göreve hazırdır.

Aydın, İzmir, Kırklareli, Isparta, Denizli, Muğla ve Antalya illerinden toplam 400 sel-su baskını vakası bildirilmiş olup ekipler olay yerine yönlendirilmiştir.

Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz.”

Manavgat’ta mahsur kalan 236 kişi güvenli alanlara tahliye edildi

AFAD, Manavgat’taki şiddetli yağışta mahsur kalan 236 kişinin ekiplerin çalışması sonucunda güvenli alanlara tahliye edildiğini duyurdu.

AFAD’ın açıklaması şöyle:

“Bugün yaşanan aşırı yağışlarda Manavgat ilçemize iki saat içerisinde 106,6 kilogram yağış düşmüştür.

Yağış nedeniyle, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne 420 ihbar gelmiş olup, ekiplerimiz müdahaleye devam etmektedir.

Mahsur kalan 236 vatandaşımız, ekiplerimizin çalışması sonucunda sağlıklı şekilde güvenli alanlara tahliye edilmiştir. Yağışlardan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.”