Adli Tıp Kurumu’nun başına İlim Yayma Vakfı yöneticisi atandı

Muhalefetin ‘arka kapıdan döviz satışı’ olarak nitelediği, Merkez Bankası’nın (MB) rezerv kaynaklı müdahaleleri ocakta azalmasına rağmen devam etti. Reuters’ın bankacılık kaynaklarından aktardığına göre rezervler geçen hafta olması gerekenden 600 milyon dolar ile 1 milyar dolar daha az arttı. Yine bankacılara göre tutar kurdaki istikrarlı seyir için kullanıldı.