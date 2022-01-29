Adli Tıp Kurumu’nun başına İlim Yayma Vakfı yöneticisi atandı

Resmi Gazete’de yer alan karara göre Adli Tıp Kurumu başkanlığına aynı zamanda İlim Yayma Vakfı yöneticisi olan Dr. Hızır Aslıyüksek atandı.
Aslıyüksek, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü’nde öğretim üyesiyken, Ahmet Davutoğlu’nun başbakanlığı döneminde 4 Ağustos 2015 tarihli üçlü kararname ile Adli Tıp Kurumu başkan yardımcılığı görevine getirilmişti.
Dr. Aslıyüksek, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın başkanı olduğu İlim Yayma Vakfı’nın mütevelli heyeti üyesi ve vakfın kurucuları arasında yer alıyor.