Adıyaman’da bir çift depremden 128 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Adıyaman’da enkaz altında kalan uzman çavuş ve eşi 128 saat sonra kurtarıldı. Çiftin çocuğuysa yaşamını yitirdi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından Zeyd Caddesi’ndeki sekiz katlı bir binanın enkazında çalışma yürüten jandarma ekipleri, iki kişinin hayatta olduğunu belirledi.

Adıyaman Jandarma Komutanlığı’nda görevli uzman çavuş Osman Gürbüz ve eşi Ümmü Gürbüz, enkazdan sağ çıkarıldı. Gürbüz çifti, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

AA’nın aktardığına göre ekipler, enkazda çiftin üç çocuğunun ise cansız bedenine ulaştı.