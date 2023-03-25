Adıyaman’da beş katlı ağır hasarlı bina kendiliğinden yıkıldı

Adıyaman’da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan beş katlı bina kendiliğinden yıkıldı.

Fotoğraf: AA

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Adıyaman’da, Zey Caddesi 2325 Sokak’ta Hacı Şerif Camisi yakınındaki beş katlı bina kendiliğinden çöktü.

AA’nın haberine göre bölgeye, AFAD, UMKE, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Depremlerde ağır hasarlı olan söz konusu binanın enkazında birinin olması ihtimaline karşın ekiplerce arama kurtarma çalışması başlatıldı.