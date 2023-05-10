Adele Haenel oyunculuğu bıraktı: Film endüstrisi tecavüzcüleri koruyor

Oyuncu Adele Haenel, Fransız film endüstrisinin cinsel suçluları koruduğunu yazdığı bir mektupla sinemadan emekli olduğunu açıkladı.

Adele Haenel, 2022’de #MeToo kolektifi tarafından düzenlenen feminist mitingde. Fotoğraf: Telerama

‘Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi’ filminin yıldız oyuncusunun, Fransız sinema endüstrisini #MeToo hareketine kayıtsız kalmakla ve cinsel suçlara karşı vurdumduymaz olmakla suçladığı açık mektup Telerama sitesinde yayınladı.

‘Yazıklar olsun!’

BoxOffice Türkiye’nin Telerama’dan aktardığına göre ünlü oyuncu, Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi’nden sonra herhangi bir yapımda yer almamış, 2020 César Ödülleri’nde Roman Polanski’ye En İyi Yönetmen ödülü verilmesine, ‘Yazıklar olsun’ diye salonu terk ederek tepki vermişti.

2017 yılında Harvey Weinstein, Kevin Spacey gibi güçlü kişiler hakkında ortaya dökülen cinsel saldırı ve istismar ifşaları #MeToo hareketine dönüşmüş, büyük isimler ABD mahkemelerinde yargılanmış, ceza almıştı.

Fransa’da aynı etki yaratmadı

Fransa’da ise, yetişkin olmayan birine cinsel saldırıda bulunmaktan ötürü yıllardır ABD’ye giremeyen Roman Polanski hakkındaki ifşalar yeniden gündemde kendine yer buldu; Gerard Depardieu ve Dominique Boutonnat gibi birçok önemli isim hakkında da taciz iddiaları paylaşıldı. Ancak #MeToo, ABD’deki etkiyi Fransa’da yaratmadı.