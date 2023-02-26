Adana’da okullar 13 Mart’ta açılacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Adana’da 1 Mart’ta başlayacağı açıklanan eğitim öğretimin 13 Mart’a ertelendiğini duyurdu.

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Adana’da basın toplantısı düzenleyen Özer, şunları dedi: “Veriler her geçen gün değişiyor. Bu değişen verilere göre aldığımız kararları da biz güncelliyoruz. Bu kapsamda Adana ilimizde 1 Mart tarihi itibarıyla eğitim öğretime başlayacağımızı açıklamıştık. Bu başlangıç tarihini yeni verilere göre 13 Mart tarihine ertelemiş bulunuyoruz. Yani 13 Mart’ta yeni verilere göre tekrar verileri güncelleyerek inşallah durumu tekrar kamuoyuyla paylaşacağız.”

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık yıkıcı depremlerde son güncellemeye göre can kaybı 44 bin 218.