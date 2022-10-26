Adana’da IŞİD operasyonunda altı kişi gözaltına alındı

Adana’da IŞİD’e yönelik soruşturma kapsamında altı şüpheli için operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, geçmiş dönemde IŞİD adına faaliyette bulundukları ileri sürülen altı şüphelinin kentte olduğunu tespit etti.

Beşi yabancı uyruklu altı şüphelilerin bulunduğu adreslere TEM şubesi operasyon timlerince baskın yapıldı.

Bazı polisler uzun namlulu silahlarla sokak giriş ve çıkışlarında önlem alırken, TEM şubesi ekipleri adreslerde arama yaptı.

Ekiplerin gözaltına aldığı bazı şüpheliler Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.