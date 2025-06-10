Adana'da bir öğretmen hobi bahçesinde yorgun mermiyle vuruldu

Adana’da hobi bahçesinde karnına yorgun mermi isabet eden kişi hastaneye kaldırıldı.

Fotoğraf: AA

36 yaşındaki Resim öğretmeni Burak Ateş, 7 Haziran akşamı Karaisalı ilçesi Topaktaş Mahallesi’ndeki hobi bahçesinde karnından vuruldu.

Yakınları Ateş’i Çukurova Hastanesi’ne kaldırdı.

Çekilen röntgende öğretmenin karnının sol üst bölgesine isabet eden mermiden yaralandığı görüldü.

Merminin 13 Haziran’da ameliyatla alınmasına karar veren doktorlar, gerekli müdahalenin ardından Ateş’i taburcu etti.

Aracının bagajından su almaya çalıştığı esnada yorgun mermiyle yaralandığını anlatan Ateş, olaydan kısa süre önce oğlunun yanından ayrıldığını söyledi ve şöyle devam etti:

“Ne eğlenmesini ne de bayram kutlamasını biliyoruz. Varsa yoksa elimize aldığımız silahla insanların hayatını resmen kabusa çeviriyoruz. Artık bunlar bitsin istiyoruz.

Şu anda vücudumda kalan kurşunla bir süreç geçiriyorum. Bu bizim için çok zor. Hayatımızda ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Çektiğim acının yanında yaşamış olduğumuz depresif durum zaten bizi daha da geriye itiyor. Kalabalıktan kaçıp daha sakin topraklara gidiyoruz ama orada da bunlar başımıza geliyorsa ne yapacağımızı bilemez hale geliyoruz.”

Silahlanmaya karşı denetimlerin artırılmasını talep eden Ateş, gençlerin de bu konuda bilinçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Jandarma, tabancayı kullanan kişiyi arıyor.