Diken

Yaramazlara biraz batar!

Adana’da akrabalar arası silahlı kavga: İki ölü

Adana’da akraba iki grup arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi hayatını kaybetti.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Merkez Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi’nde akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.


Grup, kavga sırasında silahlarla birbirlerine ateş açtı.

Kavgada, Adnan Omay ile Aydın Daş yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan Omay ve Daş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde yaklaşık 30 kovan bulan polis ekipleri soruşturmayı sürdürüyor.

SON HABERLER

OceanGate şirketi tüm faaliyetlerini durdurdu

Titanik gemisinin enkazına seferi sırasında patlayan ve beş kişinin ölümüne sebep olan Titan denizaltısının sahibi OceanGate şirketi, tüm faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.