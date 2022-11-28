Adana ve Denizli’deki kimya fabrikalarında çıkan yangınlar kontrol altına alındı

Denizli ve Adana’da kimya fabrikalarında çıkan yangınların kontrol altına alındığı bildirildi.

Fotoğraf: AA

Denizli’nin Pamukkale ilçesindeki Kale Mahallesi’nde madeni yağ, gres yağı ve aerosol sprey türevlerini üreten kimya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi, fabrikada çalışanlar tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin köpükle müdahale ettiği yangından yükselen duman, kentin birçok yerinden görüldü.

Yanan tesis içinden zaman zaman patlama sesleri duyulurken, ekipler, yangının yakın konumdaki tesislere sıçramaması için çaba gösterdi.

Öte yandan polis ekipleri de tesis çevresinde güvenlik önlemi alarak fabrika çevresine girişlere izin vermedi. Olay yerine tedbir amaçlı AFAD ve UMKE ekibi de sevk edildi.

Çevredeki fabrikalar boşaltıldı

Denizli Valiliği, söndürme ve soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında can kaybı ve yaralının bulunmadığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: “Yangın mahallinin etrafındaki fabrikalar tedbir amaçlı boşaltılmış olup ekiplerimiz yangının çevreye etkisiyle ilgili tüm tedbirleri almıştır. Yangının çıkış nedeniyle ilgili geniş çaplı araştırma çalışmaları başlatılmıştır.”

Kullanılamaz hale gelen fabrikanın iç kısmında iş makineleriyle de çalışma yapılıyor. Ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Adana

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’ndeki kimya fabrikasında da yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler, tedbir amaçlı fabrika çevresine giriş ve çıkışları sınırlandırdı, etraftaki işletmeleri de boşalttı. Adana Valisi Süleyman Elban ve İl Emniyet Müdürü Doğan İnci yangın bölgesini inceledi.

Fabrika içinde kimyasal malzemelerin bulunduğu bölümde zaman zaman patlamalara da yol açan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.