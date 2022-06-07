Adam Sandler gözünün altındaki morluk ve yarayla televizyona çıktı: Telefonu ‘vurmuş’

Oyuncu Adam Sandler katıldığı programda gözünün neden mor olduğunu anlattı.

Fotoğraf: Yotube

Netflix’teki yeni filmi ‘Hustle’ın gösterimi öncesi Jimmy Fallon’a konuk olan Sandler programın başında gelen soru üzerine neden gözünün altında morluk ve yara olduğunu açıkladı.

“Bir kaza geçirdim ama keşke havalı bi hikaye olsaydı ama ne yazık ki değil” diye lafa giren Sandler başına gelenleri şöyle anlattı: “Yatağımaydım. Birileri yatağı yapmış, bilirsin yatağı yaptıklarında örtünün alt tarafının kenarlarını sıkıştırırlar. Yatarken çıkarmayı unutmuşum. Sabahın dördü ve yatakta neden bu kadar rahatısızım diye huysuzlanıyorum, kendimi sıkışmış hissediyorum. Telefonum da yanımda, yatağın üstünde. Her gece uymadan net servetime bakmayı severim de…”

Telefonun yataktaki varlığını şakayla açıklayan Sandler sözlerini şöyle sürdürdü: “Her neyse panik yapmaya başladım. Tekme atarak kurtulmaya çalışırken telefon bi anda havada uçtu ve yüzüme çarptı. Yüzüm kanamaya başladı. Oda da karanlık ama ıslaklığı hissedebiliyorum. Çok yorgundum kalmaya üşendim. Sonra hallederiz diye düşünüp yastığı yüzüme bastırıp uyudum. Uyandığımda yüzümde ve yatak kan vardı. Buna baktırmam lazım diye düşündüm ve Apple Store’a gittim.”