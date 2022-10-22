Adalet Bakanı Bozdağ’a göre ‘Kılıçdaroğlu başkanlık sistemi sayesinde helalleşmeyi öğrendi’

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için “Başkanlık sistemi sayesinde helalleşmeyi öğrendi” dedi.

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Bakan Bozdağ, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Malatya Büyükşehir Belediyesi yanında düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu.

AA’nın haberine göre AKP’nin kurulduğu günden bu yana Türkiye’nin büyük bir değişim içinde olduğunu savunan Bozdağ’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

* Türkiye’nin dört bir yanı eserlerle donatıldı, projelerle yeniden adeta ihya edildi.

* Şimdi yaşanan bazı sıkıntılar var. Emin olun bunları yine liderimizle AK kadrolar, Cumhur İttifakı aşacaktır.

* Eğer Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yönetiminden sonra yerine Adnan Menderes Türkiye’yi yönetseydi ondan sonra 65-69 arasındaki gibi Demirel Türkiye’yi yönetseydi ondan sonra Malatya’nın evladı Özal gibi bir lider Türkiye’yi yönetseydi arkasından da Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan yönetseydi o aradaki çapsız, beceriksiz yönetimler olmasaydı acaba bugün Türkiye’nin ekonomisi nerede olurdu, siyasi gücü nerede olurdu, kudreti nerede olurdu? Onun için değerli Malatyalı kardeşlerim, güçlü liderlerden iktidarlardan korkanlardan, istikrarsızlıktan beslenenlerden kendine de fayda yok ailesine de fayda yok, milletine de fayda yok, hiç kimseye fayda yok.

* Eğer pandemi sürecinde başkanlık sistemi olmasaydı, Ukrayna-Rusya savaşı devam eden ortamda parlamenter sistem olsaydı, enflasyonun, ekonominin bütün dünyada herkesi etkilediği dönemde acaba eski Türkiye’nin kodlarıyla yönetilen bir Türkiye olsaydı şimdi kaç başbakan istifa ederdi, kaç hükümet değişirdi? Bakın parlamenter sistemin merkezi İngiltere’de daha iki ay olmadı, 2 başbakan değişti. Burada kazanç olur mu? Onun için birliğimizin, dirliğimizin hedefe konduğunu, siyasi istikrarımızın hedefte olduğunu asla unutmayacağız.

* Cumhurbaşkanımızın dönüştürücü gücü çok yüksek. Şimdi bu Kılıçdaroğlu, AK Parti sayesinde, başkanlık sistemi sayesinde helalleşmeyi öğrendi.