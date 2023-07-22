Adalar’da yasadışı hayvan ticareti: Köpekler üresin diye karanlık odaya hapsedilmiş

İstanbul Adalar’da evcil hayvanların ‘karanlık odalara kapatılarak’ yavrulatıldığı ve kayıtdışı satış yapıldığı tespit edildi.

Aktivistlerin ve bölge halkının ihbarı üzerine tarım müdürlüğü ve polis harekete geçti. Bir anne kurt köpeği ve dört yavrusu kurtarılarak korumaya alındı.

Diken’e konuşan avukat İrem Berksoy, yasadışı hayvan üretimin Türkiye genelinde sık sık olduğunu belirterek “Adalar’da da bu işin yapıldığını yeni öğrendik” dedi.

Emekli polis memuru Ahmet Bilgin şunları anlattı: “Bir evde karanlık bir odada üç köpeğin bağlanarak üretim amaçlı hapsedildiğine dair bilgi aldık. Orada yaptığımız veteriner kontrollerinde ses tellerinin kesilmiş olduğu tespit edildi. Köpeklerden birini ben sahiplendim. Diğer ikisini de Ankara’da başka hayvanlara sahiplendirdik. Üç köpek sahiplendirilmeden kısırlaştırıldı.”

Bilgin Haydi (Hayvan Durum İzleme) uygulamasından ya da 112 acil ihbar hattını arayarak yasadışı üretim yapanların ihbar edilebileceğini hatırlattı.

Evcil hayvanların kayıtdışı üretimi ve ticareti, sahipsiz hayvan nüfusundaki artışa neden oluyor. Aynı zamanda hayvana karşı insanlık dışı muamele vakalarının başlıca kaynağı. Bu durum, Hayvanları Koruma Kanunu’na da muhalefet içermekte.

Köpekler kısırlaştırılmalı

Hayvanları Koruma Kanunu’na göre, evcil hayvanların, sahiplerince kısırlaştırılması gerekiyor. Köpeklerde kısırlaştırma ayrıca cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı koruma sağlıyor. Kanser riskini azaltıyor. Çiftleşme ve emzirme süreçlerinin yarattığı stresi sonlandırarak, stresin ortam hazırladığı hastalıkların gelişmesini de önlüyor.

Araştırmalar, köpekler henüz kızgınlığa girmeden kısırlaştırıldığında ömürlerinin üç seneye kadar uzadığını ortaya koyuyor.