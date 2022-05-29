Kapısında ‘Açık giyinmek yasaktır’ diye yazan kafeye şortla giren genç kız kovuldu

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde girişinde ‘Burada açık giyinmek yasak’ yazısı bulunan kafeye şortla giren genç kız, görevli bir personel tarafından dışarı çıkartıldı.

Fotoğraf: Twitter

Dün Körfez Mahallesi Liman Caddesi’ndeki ‘Barista İtaliano’ isimli kafenin çalışanı, arkadaşıyla gelen gence ‘kafede açık kıyafetler giyilmediğini, ailelerin bundan rahatsız olduğunu’ söyledi. Daha sonra ise para teklif edip kafeden kovdu.

Genç kız Twitter üzerinden olayı şöyle duyurdu: “Şort giydiğim için kafeden kovuldum. Merhaba, bugün arkadaşlarımla kafede otururken kafenin çalışanı ‘kapalı’ arkadaşımı yanına çağırıp burada açık giyinilmediğini ve ailelerin bundan rahatsız olduğunu söyledi arkadaşıma para teklif edip kafeden gitmemizi istedi.”

ŞORT GİYDİĞİM İÇİN CAFEDEN KOVULDUM.

Merhaba, bugün arkadaşlarımla cafede otururken cafenin çalışanı "kapalı" arkadaşımı yanına çağırıp burada açık giyinilmediğini ve ailelerin bundan rahatsız olduğunu söyledi arkadaşıma para teklif edip cafeden gitmemizi istedi. @solcugazete pic.twitter.com/GbFx2gvEPs — larisa (@larisatlantic) May 28, 2022

İnfial yaratan olayın adından Instagram üzerinden açıklama yayınlayan işletme sahipleri, olaydan haberlerinin olmadığını iddia etti: “Kafemizde yaşadığımız olayla ilgili saygısızlığı yapan personel işten çıkarılmıştır. Kafe yönetiminin bu olaydan haberi yoktur. Olayı kamera kayıtlarından izler izlemez kafe yönetimi saygısızlığı yapan personelin işine son vermiştir. Özür dileriz.”