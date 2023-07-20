AB’nin Ukrayna için destek planı 20 milyar avro

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya’yla savaşan Ukrayna’ya askeri destek kapsamında dört yıl için 20 milyar avro sağlamayı planladıklarını bildirdi.

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Brüksel’deki AB Dışişleri Bakanları Toplantısı bitiminde konuşan Borrell, Ukrayna’ya ‘sürdürülebilir ve öngörülebilir’ desteğin önemine dikkati çekti.

AA’nın haberine göre Borrell, Ukrayna’ya askeri destek için kullanılan Avrupa Barış Fonu içinde özel bir kısım ayırarak bu ülkeye savunma ihtiyaçlarını karşılamak üzere gelecek dört yıl boyunca yılda beş milyar avro verilmesi konusunda teklif hazırladığını açıkladı.

“Bu bizim ihtiyaç değerlendirmemiz ve Ukrayna’ya uzun vadeli güvenlik taahhütlerimizin maliyetidir” diyen Borrell, konunun karara bağlanmadığını, ağustos sonunda İspanya’nın Toledo kentinde AB dışişleri bakanlarının gayriresmi toplantısında yeniden görüşüleceğini aktardı.