ABD’ye yenilen Türkiye, Voleybol Dünya Şampiyonası’na veda etti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası’nın çeyrek finalinde ABD’ye 3-0 yenilerek turnuvaya veda etti.

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Polonya’nın Gliwice kentinde oynanan müsabakada, setin ilk başlarında altı sayı geri düşen milliler, Ebrar Karakurt, Zehra Güneş ve Saliha Şahin’in sayılarıyla 10-10 eşitliği yakaladı. Milli takımın hücumlarını iyi savunan ABD, Frantti, Drews ve Robinson’un sayılarıyla ilk seti 25-22 kazandı.

İkinci setin ilk dakikalarında iki ülke arasında denge hakim olurken milli takım Ebrar Karakurt, Zehra Güneş ve Hande Baladın’la sayılar buldu. Milli takıma Drews, Washington, Ogbogu ve Frantti’nin sayılarıyla karşılık veren ABD, ikinci seti 25-15 kazandı.

Üçüncü sette de etkili oyununu sürdüren ve Frantti, Drews, Poulter ve Robinson’la sayılar bulan ABD, seti 25-20, maçı da 3-0 kazanarak yarı finale yükseldi.

ABD’ye yenilen milliler, FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası’na veda etti.