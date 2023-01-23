Abdurrahman Yıldırım: Teknoloji şirketleri yaklaşan resesyon öncesi pozisyon aldı

Fed’in faiz politikasında herhangi bir değişikliğe gitmemesi ve resesyon endişelerinin giderek artması, teknoloji şirketleri üzerindeki baskıları artırıyor.

Bu şirketler geçen sene işçi çıkararak giderlerini olabildiğince azaltmaya çalıştılar.

Yeni yılla birlikte teknoloji şirketlerinden işten çıkarmaların daha da arttığı görülüyor.

Bu da teknoloji şirketlerinin yaklaşmakta olan bir resesyon öncesi pozisyon aldıklarını gösteriyor.

Bu nedenle teknoloji şirketlerinden gelecek her türlü kötü haber borsalar için berbat haber anlamına gelecek. Ancak iyi haberler de kısa süreli endeks sıçrayışlarına neden olabilir.

Goldman Sachs ve Bank of America’ya göre hem Avrupa hem de ABD borsaları için yeni yıl rallisi sona erdi.

Uzmanlar resesyona düşülmediği ve Fed’in ciddi şekilde gevşek para politikalarına geçmediği sürece ‘ayı piyasasından’ çıkışın kolay olmayacağına işaret ediyor.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı