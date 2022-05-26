Abdurrahman Yıldırım: ‘Süper bono’nun bono tarafı düşmüş olabilir

Süper bono veya süper tahvil beklentisi öyle bir şişirildi ki, artık piyasa hareketlerini dahi belirleyebiliyor. Çıktı, çıkmadı derken kurda, borsada bir aşağı bir yukarı gidiş oluyor.

Tüketici enflasyonunun üzerinde ekstra bir faiz verdiği için piyasada bu ihalelere veya tahvillere TÜFEX denilmişti. TÜFE üzerine artı X kadar faiz demek. Ama artık TÜFEX yerine TÜFE- var. Faizler pozitiften negatife dönüştü.

Üzerinde çalışma yapıldığına göre demek ki klasik TÜFEX tahvili olmayacak, sağıyla soluyla oynanacak, fazlalar kırpılacak ya da eksik taraflar doldurulacak. Ama çıkartılacak olan büyük ihtimalle bir yılın altı vadeli bono değil, bir yıl ve üzeri vadeyi kapsayan tahvil olabilir. Dolayısıyla ‘süper bononun’ bono tarafı düşmüş olabilir.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı