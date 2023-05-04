Abdurrahman Yıldırım: Son 20 yılda en çok içkilerin fiyatı arttı

Gıda fiyatlarındaki artış veya kötü gidiş birkaç aylık gelişmenin çok ötesinde. Hatta 2003’ü baz alan tüketici fiyat endeksinin alt kalemlerinde fiyatı en çok artanlar arasında gıda geliyor. Prof. Dr. Hakan Kara’nın hazırladığı grafik ekte ve gıda fiyatlarının son 20 yıldaki artışı ikinci sırada yer alıyor.

En çok artan ise alkollü içecekler. Buradaki artışın gerisinde vergilerin olağanüstü artışının etkili olduğunu biliyoruz. Gıda da ise KDV indirimi bile yapıldı. Ancak belirtmeliyiz ki gıda fiyatlarının da asıl 2021 yılı ile yukarı yönlü eğilimi dikleştirdi. Biz ise TÜFE’nin bazı ana harcama gruplarının 2003 yılı başındaki endeks değerleri ile Nisan 2023 değerlerini karşılaştırdık, aradan geçen 20 yılda ne kadar arttığını hesapladık.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı