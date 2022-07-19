Abdurrahman Yıldırım: Şok artışa neden şok tepki yok?

Ancak ABD borsalarında açıklanan şok TÜFE rakamına yakışan ve şoku yansıtan bir tepki olmadı. Hatta borsalar prim bile yapmaya başladı.

Faizler yükselmedi ve emtia fiyatları gerilemesini sürdürdü. Yaklaşık bir aylık dönemde emtianın ortalama düşüşü yüzde 15’e vardı. Şok artışa neden şok tepki yok? Çünkü piyasaların ağırlıklı tarafı açıklanan haziran ayı rakamının TÜFE’nin ulaştığı son zirve olacağı düşüncesinde. “Artık maaş artışları yavaşladı, emtialar düştü, petrol 100 doların altına indi. Ancak bu trend haziran rakamlarına tam yansımadı. Ama bundan sonrakilere yansıyacak.”

Bu görüşü çekirdek enflasyonun mart ayında yüzde 6.5 ile zirve yapması sonrası gerileyerek haziranda yüzde 5.9 inmesi destekliyor. Çekirdek ana enflasyonun yönlendiricisi olarak kabul edilir.

Çekirdek enflasyon enerji ve gıda hariç hesaplanıyor. Petrol fiyatlarındaki gerileme yüzde 15 civarına vardı.

FAO’ya göre de dünya gıda fiyatları mart ayında pik yaptı ve oradan başlayan düşüşünü haziran ayına kadar sürdürdü. Üç aylık düşüş yüzde 3.4’e vardı.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı