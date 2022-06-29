Abdurrahman Yıldırım: Şirketlerin mali durumu ücret artışlarını kaldırabilir

Peki ücret ve maaşlara enflasyon ayarı yapmaya devletin ve özel sektörün gücü var mı? Devletin var. Bütçe gelirlerinde mayıs ayı ve ilk 5 ayda rekor fazla çıktı. Bütçede gelirleri artıran temel unsur da enflasyonun yükselmesiyle dolaylı vergilerin artması ve ithalat artışı ile ithal vergilerinin yükselmesidir. Yine aynı yüksek enflasyon şirket karlarını tarihi düzeyde artırdı. Artırdı ki bütçe kalemleri içinde yer alan kurumlar vergisi yüzde 505 gibi görülmemiş bir oranda yükseldi.

Demek ki şirketlerin mali durumu da ücret artışlarını kaldırabilir. Mikro düzeydeki şirketler için kamusal bir destek zaten düşünülüyor. Yüksek enflasyonun 20 yıl sonra geri dönmesi madem ki vergi gelirleri yoluyla devlet bütçesini muazzam bir fazlaya taşımış, özel sektör şirketlerini de 1982 sonrası 40 yılın en yüksek kar artışına götürmüş, sıra çalışanların pay almasına geldi.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı