Abdurrahman Yıldırım: KKM ana paradan dahi kaybettiriyor

Serbest piyasanın satış kuru da bankalarla hemen hemen aynı düzeyde.

Yani parasını KKM’den çözüp dövize dönecekler bu dönemde yüzde 5 civarında kaybı göze almak durumundalar.

Ya da kur makasının daralacağı dönemi beklemeleri gerekiyor. Yoksa KKM kur artışından korumuyor, ana paradan dahi kaybettiriyor.

Bu mekanizmayı kuranlar zaten şu anda KKM’den çözülme ve doğrudan dövize yönelme olmasını istemiyor. Mekanizmayı bunun için kurdular.

Ankara’nın yöneltmek istediği istikamet ile hanehalkı, kurumlar ve piyasaların öngörüleri ile beklentileri epeyce farklı. Bu fark, önümüzdeki bir birkaç haftayı çok kritik yapmaya adaydır.

İşin ‘Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik’ de, Latin atasözünün dediği gibi “Zehir kuyrukta” olmasın.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı