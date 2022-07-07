Abdurrahman Yıldırım: Karı realize etmenin zamanı

Temmuz başına denk gelen bu satışlar, bol ve ucuz likidite ortamından daralan likiditeye ve yükselen faiz ortamına geçişe uyum çabaları. Ucuz para olmayacaksa en riskli finansal varlıklardan başlayarak karı realize etmenin, kaldıraç azaltmanın zamanıdır.

Üstelik dünya ekonomisi önce yüzde 3.3 daralıp sonra yüzde 6.1 büyüyor, ertesi yıl da yüzde 3 büyümeye iniyorsa bu yeterince, hatta fazlasıyla baş döndürücüdür. Gelecek yıl da resesyon bekleniyorsa enflasyon düşürülene kadar geçecek fırtınalı döneme hazırlık yapmak, belli bir likidite desteğini hazırda tutmak gerekiyor.

“Müzik değiştiğinde dans da değişir.” Finansal piyasaların yaşamakta olduğu değişim de budur. Merkez bankaları 2008’den bu yana finansal piyasalara çaldığı müziği değiştirdi.

Artık bütün hesap kitap ve pozisyon değiştirmeler, kıtlaşan likiditeye, artan faizlere ve düşük enflasyona göre yapılacak. Temmuz başındaki büyük satış dalgasında bunu gördük.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı