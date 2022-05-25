Abdurrahman Yıldırım: İç içe geçmiş negatif döngüler süreci

Davos Dünya Ekonomi Forumu’na katılan IMF Başkanı Kristaline Georgieva son gelişmeler üzerine önemli açıklamalarda bulundu, “Düşünülemeyeni düşünün” dedi. IMF Başkanı Georgieva konuşmasında riskleri yeterince kapsayıcı. Pandemide ekonomilerin tam kapanması ve durması, küresel ısınmanın ve iklim bozulmasının etkisiyle tarımsal üretim kayıplarının yaşanmasının üzerine Rusya-Ukrayna Savaşı geldi.

Bütün bunların etkisiyle derin ve geniş bir enerji krizi ekonomileri vuruyor ve küresel enflasyonu artırıyor. 1970’lerdeki petrol şoku gibi şimdi de enerji şoku yaşanıyor. Bol ve ucuz para döneminde borçlanmanın zirve yapmasını takiben iki yılı geçen küresel pandemi süreci işin üzerine tuz biber ekti. Artık en zayıf ekonomilerden başlayarak borç krizleri uç vermeye başladı. Dünya ve ekonomisi iç içe geçmiş bir negatif döngüler sürecini yaşıyor.

Abdurrahman Yıldırım