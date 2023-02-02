Abdurrahman Yıldırım: Fed’in ara vereceği düşünülüyor

40 yıl sonra çift haneli rakamlara dayanan enflasyonu sert faiz artırımlarıyla yüzde 6.5 düzeyine indiren Fed bu mücadelesinde hata yapmamaya azami özen gösteriyor. Bu nedenle faiz artırımlarını erken kesmemeye ve faiz indirimlerini erken başlatmamaya çalışıyor. Fed beklendiği gibi faizleri 25 baz puan artırarak yüzde 4,50 – 4,75 bandına yükseltti. Peş peşe 8’inci faiz artışını yapan Fed 22 Mart toplantısında da artırıma giderse bir yıl içindeki tüm toplantılarında full çekmiş olacak.

Ancak bazı yatırımcılar bu artışla birlikte Fed’in ara vereceğini düşünüyor. Buna enflasyonun gerilemesi, tüketimin düşmesi, maaş artışlarının iyice yavaşlaması ve bankanın faiz artışlarının ekonomiye yansımasını bekleyip görmek istemesi gerekçelerine bağlıyorlar.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı