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Yaramazlara biraz batar!

Abdurrahman Yıldırım: Fed bu zor dönemde tutunacak bir dal uzattı

Fed beklendiği gibi politika faizini çeyrek puan artırdı. Son bankacılık krizi ile para politikasında kısmi bir değişikliğe giden banka politika faizini yüzde 5‘e yükseltti.

Başkan Powell bu artışı güvercin ifadelerle iyi paketleyip sundu. Önce parayı verip sonra faizi artırarak hem fiyat ve hem finansal istikrara oynadı. Bir anlamda cambazlığa soyundu.


Net ifade edilmemekle birlikte açıklamalarda faiz artışlarının sonuna yaklaşıldığı izlenimi yaratılarak piyasaların beklentileri kısmen karşılandı. Fed açıklamasından devam eden faiz artırımlarına atıf çıkarıldı, bazı ek artırımların gerekli olabileceği belirtildi. Gelecekteki artışların kesin olmadığı ve büyük ölçüde gelen verilere bağlı alınacağı da kaydetti.

Fed yakında durabileceğini ima ederek yatırımcılar ve piyasalara bu zor dönemde tutunacak bir dal uzattı.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı

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