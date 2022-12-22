Abdurrahman Yıldırım: Enflasyon düşecek ama birkaç aylığına 

Enflasyon ekimde yüzde 85.5 ile tepe noktası yaptıktan sonra kasım ayında 1 puan kadar geriledi. Asıl gerileme baz etkisinden dolayı aralık ve ocak ayında olacak. Sonraki aylarda da gerileme sürecek ama daha sınırlı. Muhtemelen önümüzdeki 6 ay içinde enflasyon yıllık bazda yarı yarıya gerileyecek ve yüzde 40’a doğru inecek. Bu eğilime Cumhurbaşkanı Erdoğan da “Enflasyon tepetaklak deşecek” diyerek dikkat çekti

Evet öyle olmasına olacak ama birkaç aylığına. Seçime kadar enflasyon öncelikle baz etkisiyle sonra da enerji fiyatlarına yapılan sübvansiyon yanında tutulacak kamu zamları etkisiyle düşük kalacak.

Ancak seçim sonrasında durum değişecek elbette. Dolayısıyla yılın ilk yarısında enflasyonda meydana gelecek düşüş yerini ikinci yarıda kısmen yükselişe bırakabilir.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı