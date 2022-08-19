Abdurrahman Yıldırım: Dört yılda 10 milyar dolar borsadan çekildi

Şirketler en kârlı dönemlerini yaşamasına, bol ve ucuz paranın gidecek yer aramasına karşılık borsaya sınırlı bir yatırım geliyor.

Bunda en önemli etken yabancı yatırımcıların satıp gitmeleri. 2018 Londra konuşması ile başlayan süreçte yabancıların TL borçlanmaları giderek kısıtlandı. Çok az kişi de cebine nakit koyup geliyor.

Bu arada siyasi ve ekonomik gelişmeler, gerileyen kredi notları da, 1990’lardan itibaren Türkiye’ye gelip kalmış uzun vadeli kurumsal hisse senedi yatırımcılarını çıkışa yöneltti.

Sonuçta 2018’in ikinci yarısından itibaren bu yılın temmuz sonuna kadar 4 yılda yabancıların toplam net hisse senedi satışları 9.93 milyar doları buldu.

10 milyar dolar dünkü kur ile 180 milyar lira yapar. Bu kadar para kalıcı bir şekilde borsadan yıldan yıla çekildi.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı