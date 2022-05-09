Abdurrahman Yıldırım: 2001 krizi öncesine geri döndük

Yaklaşık 100 yıl önce Amerikalı komedyen, aktör, yazar, kovboy ve dünyayı üç kez dolaşmış gezgin Will Rogers “Enflasyona yatırım yapılır, çünkü o yükselen tek şeydir” demiş. 2022 yılında dünyanın da Türkiye’nin de yaşadığı tam bu. Çünkü enflasyon pek çok ülkede faizlerden yüksek seyrediyor. Doğal olarak tahvil portföyleri zarar ediyor. Borsalar da kasım ayından beri düşüş eğilimi sürdürüyor. Emtia ve gayrimenkulde değer artışları güçlü ancak sınırlı sayıda yatırıma imkan veren araçlar.

Geçen hafta açıklanan nisan ayı ile birlikte Türkiye enflasyonu yüzde 70’e çıktı, üretici fiyatları yüzde 122’ye yükseldi. Dünyanın en yüksek enflasyonlarından birine sahibiz ve 2001 krizi öncesi duruma geri döndük. Dünya enflasyonu ise bitişikte Merkez Bankası’na ait grafiklerden görülebileceği gibi gelişmekte olan ülkelerde yüzde 9, gelişmiş ülkelerde yüzde 7 civarında. Ortalama yüzde 8 alsak, dünyanın 9 katı enflasyona sahibiz.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı