Abdurrahim Albayrak’ın torunu AVM’nin 4’üncü katından düşerek hayatını kaybetti

İş insanı Abdurrahim Albayrak’ın torunu 15 yaşındaki Batuhan Bostancı, İstanbul Şişli’deki bir alışveriş merkezinin (AVM) 4’üncü katından düşerek hayatını kaybetti.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Şişli’deki AVM’ye giden Bostancı, 4’üncü kattaki yemek katının balkonundan aşağıya düştü.

İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri City’s Nişantaşı isimli AVM’ye sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemede Bostancı’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Bostancı’nın cenazesi Nişantaşı’ndaki özel bir hastanenin morguna kaldırıldı. Haberi alan yakınları ve arkadaşları da hastane önüne geldi.

Galatasaray’dan başsağlığı mesajı

Galatasaray Spor Kulübü’nden Batuhan Bostancı’nın ölümü üzerine başsağlığı mesajı yayınlandı:

“Kulübümüzün eski ikinci başkanlarından Abdurrahim Albayrak’ın torunu Batuhan Bostancı’nın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.”