Abdüllatif Şener'in oğlu 'cumhurbaşkanına hakaret'ten tutuklandı

Eski bakanlardan Abdüllatif Şener’in oğlu Şamil Şener, ‘cumhurbaşkanına hakaret’ten tutuklandı.
Şamil Şener’in dün gece cumhurbaşkanlığı külliyesinin önünden aracıyla geçerken camı açıp hakaret ettiği iddia edildi.
Yerleşkedeki görevli polislerin ihbarı üzerine Şener’in aracı durduruldu.
DHA‘nın aktardığına göre araçtan indirilen Şener, ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şener, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı.
Abdüllatif Şener’in 43 yaşındaki diğer oğlu Bedirhan Şener’se 31 Temmuz 2024’te anneannesi Leyla Çetiner’i tabancayla vurarak öldürmüş ve tutuklanmıştı.