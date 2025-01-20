Abdulkadir Selvi: PKK, İmralı'yı dinlemezse Öcalan'ın 'Bu PKK, ABD'nin PKK'sı' diye açıklama yapması şaşırtıcı olmamalı

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

PKK, İmralı’yı dinlemezse o zaman Öcalan’ın “Bu PKK benim kurduğum PKK değil. Bu PKK artık benim lideri olduğum PKK değil, bu PKK İsrail’in PKK’sı, bu PKK ABD’nin PKK’sı, bu PKK İran’ın PKK’sı” diye açıklama yapması şaşırtıcı olmamalı.

O zaman Kandil ne yapacak? Kitlesi karşısında ne yapacak?

Eğer Kandil, Öcalan’ın çağrısına uymazsa o zaman kitlelere karşı “Önder Apo” diye, “İmralı’nın iradesi irademizdir” diye propoganda yapamaz.

Ayrıca örgüt liderlerinin sigorta poliçesi örgütleridir. Örgütü kendisini dinlemezse o zaman Öcalan, altında örgütü olmayan kâğıttan bir kaplana dönüşür. İmralı’da eski bir örgüt lideri olarak gününü doldurmaya devam eder. O nedenle diyorum; Kandil, Öcalan’ın çağrısını reddederse onu diri diri İmralı’ya gömmüş olur. Ölmeden önce öldürmüş olur.

Bu durumda Türkiye ne yapar? Cumhurbaşkanı Erdoğan gayet açık ve net konuştu “Eğer örgüt çağrıya uymayı reddeder, siyasi uzantısı da ipe un sermeye kalkarsa biz zaten başarıyla yürüttüğümüz operasyonlarla meseleyi kendi mecrasında çözeriz” dedi.

Türkiye’nin 50 yılına mal olmuş ve belli bir kitle tabanı bulunan, ABD, İngiltere, Rusya, İran, Fransa, Almanya’nın desteklediği bir sorunu çözmek için çalışıyoruz. Bu kolay değil ama mümkün.

Eğer PKK’nın silah bırakması sağlanırsa bu dünyada yeni bir model olacak. O zaman geçmiş 40 yılı tartışan değil gelecek 100 yılı planlayan bir Türkiye olacak. Devlet bu kez çok kararlı. Bu sürecin tek bir adı var; “Terörsüz Türkiye”.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı